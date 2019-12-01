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Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan arasında rekabet yaşandığı iddiası gündem yarattı

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan arasında yoğun bir rekabet yaşandığı iddia edildi. Babacan'ın Davutoğlu ile ilgili sözlerinin Davutoğlu ve ekibi tarafında rahatsızlıkla karşılandığı belirtilirken, kulislerde "Davutoğlu-Babacan rekabeti erken başladı" yorumlarına neden oldu.

01.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:59

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan yeni parti çalışmalarını sürdürürken, kulislerde iki ismin yoğun bir rekabette olduğu yorumları yapılıyor. Ali Babacan'ın, Davutoğlu için söylediği, "Ben Dışişleri Bakanı olduğumda danışmandı. Benim heyetimde birlikte programlar yaptık, heyetleri beraber ağırladık. Defalarca benim uçağımda seyahat etti" sözlerinin Davutoğlu'nun ekibini rahatsız ettiği öğrenildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AK Parti'den kopan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan 2019 yılı bitmeden parti tabelalarını asmak için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok eleştiride ortaklaşan iki ismin neden ayrı parti kurdukları merak konusu. Davutoğlu bu yöndeki sorulara, "Biz istedik, çaba da harcadık ama olmadı" diyerek yanıt verdi ve Babacan ekibini işaret etti.

"DAVUTOĞLU-BABACAN REKABETİ ERKEN BAŞLADI"

Babacan ise bu soruya ilk kez katıldığı bir televizyon programında cevap verdi. Babacan, Davutoğlu'nun birlikte yürüme teklifinde bulunduğunu ama yöntem ve üslup farkları olduğunu belirterek birleşmenin zor olduğunu ve gerçekçi görmediğini söyledi. Ancak Babacan'ın bu soruya yanıt verirken kullandığı, "Ben Dışişleri Bakanı olduğumda danışmandı. Benim heyetimde birlikte programlar yaptık, heyetleri beraber ağırladık. Defalarca benim uçağımda seyahat etti" sözleri Davutoğlu ekibini rahatsız ettiği öne sürüldü.

Davutoğlu ve yakın çalışma ekibinin Babacan'ın Davutoğlu'nu ikincil gösteren bu üsluba kırıldığı iddia edilirken, kulislerde, "Davutoğlu, Babacan rekabeti erken başladı" yorumlarına neden oldu.

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Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan arasında rekabet yaşandığı iddiası gündem yarattı

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Politika, Güncel


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