Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı!

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Abdulfettah Sisi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle yönetime el koymasından sonra, Mursi tek kişilik hücrelerde tam bir izolasyona tabi tutulmuştu. Mursi, darbeci mahkemeler tarafından toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti.

MAHKEME SALONUNDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Mısır medyasında yer alan habere göre, Muhammed Mursi duruşma sırasında hakimden söz istedi ancak hakim duruşmayı bitirdi. Bu sırada Mursi kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"BU AYIP TÜM DÜNYAYA YETER"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı. Davutoğlu Twitter hesabından konuyla ilgili hem Arapça hem de Türkçe olarak mesaj yayınladı. Davutoğlu, "Kıymetli kardeşim, Mısır halkının seçilmiş meşru temsilcisi Muhammed Mursi, hukuksuz ve anti-demokratik bir askeri darbe sonrasında yargılandığı mahkemede, milletinin onurunu savunurken şehit olarak Hakkın rahmetine kavuştu. Bu ayıp tüm dünyaya yeter." ifadelerini kullandı.