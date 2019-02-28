Ahmet Davutoğlu, Yanında Dikkat Çeken 2 İsimler Erbakan'ın Kabrini Ziyaret Etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı iddiaları, siyasetin kulislerini hareketlendirdi. Hakkındaki iddialarla ilgili suskunluğunu koruyan Davutoğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

YANINDA YER ALAN 2 İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaret esnasında Davutoğlu'nun yanında yer alan iki isim dikkat çekti. Bunlardan biri AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Selim Temurci, diğeri ise ve eski il yöneticisi Cihan Öztunç...

40 İLDE ÖRGÜTLENDİ İDDİASI

Yeni parti kurmak için 40 ilde örgütlendiği iddia edilen Ahmet Davutoğlu'nun; AK Parti'ye rakip olmak istediği kulislerde konuşulanlar arasında.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu "En zor zamanlarda hakikati savunmaktan çekinmeyen, siyasetimizde özgün bir çığır açan, nezaketi ve sabrı ile en karşıt görüşlere bile hoşgörü gösteren muhterem Başbakanımız, merhum Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve özlemle anıyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını yazdı.