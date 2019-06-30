Ahmet Davutoğlu: Yeni meydan okumalarla ilgili çalışma yürütüyoruz

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu , Elazığ Gönül Dostları Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ak Parti 'nin temel değerlerinin değiştiğini söyleyen Davutoğlu, "Yeni meydan okumalarla ilgili akademisyenlerle, siyasilerle ve derneklerle çalışma yürütüyoruz" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Ciddi savrulmalar yaşadık, cesaretle önümüzdeki meseleleri tartışmalıyız. AK Parti'nin temel değerleri bu memlekete egemen olmuş olsaydı kıyamete kadar susardık. 13 bin ile kaybettiğimiz seçimi yenilenen seçimde 800 bin oyla kaybediyorsak bunun sorumluları değerleri değiştiren kişilerdir.

Ben hiç örtülü konuşmadım. Bu partiden örnekler veriliyor. 'Bölünmeyelim' deniliyor. Bölünmeme ortak idealler doğrultusunda hareket etmeyle olur. Manifestoya kapalı kapılar hakkında katılanlar, kameralar arkasında mevcut durumu meşrulaştırdı. İnsanlar buna mecbur bırakılmamalı. Tavandaki bölünme önemli değildir ama tabandaki bölünme daha farklıdır.