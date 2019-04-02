Ahmet Devlethan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAMSUN LADİK belediye başkan adayı olan Ahmet Devlethan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN LADİK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ahmet Devlethan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SAMSUN LADİK adayı Ahmet Devlethan kimdir? Bağımsız SAMSUN LADİK adayı Ahmet Devlethan yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Devlethan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAMSUN LADİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Devlethan LADİK ilçesinde % 2,59 oranında oy almıştır. LADİK ilçesinde % 2,59 oranında oy olan Ahmet Devlethan adlı Bağımsız adayı toplamda 300 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN LADİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.