Ahmet Duman: "Şampiyonluğu buruk bir sevinç ile karşıladık"

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda 2019-2020 sezonu 42 puanla tamamlayan Gültepespor 2020-2021 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.

Ahmet Duman:
27.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:04
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda 2019-2020 sezonu 42 puanla tamamlayan Gültepespor 2020-2021 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu tamamlandı. 3 takım normal sezonu 42'şer puanda tamamladı ve B Grubunda OSB Atletikspor şampiyonluğunu ilan eden ilk takım oldu. Gültepespor ile Kayserigücü FK arasında oynanması beklenen baraj maçı pandemi nedeniyle oynanmadı ve alınan karar sonrası her iki takımda bir üst lige çıkartıldı.

Hak edilmiş bir şampiyonluğu 5 ay sonra tescillenmesinin sevincini tam anlamı ile olmasa da buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade eden Gültepespor Antrenörü Ahmet Duman yaptığı açıklamada, "Acısı tatlısıyla güzel ve çekişmeli geçen koskoca bir sezonun ardından hak edilmiş bir şampiyonluğu 5 ay sonra tescillenmesinin sevincini tam anlamı ile olmasa da buruk bir sevinçle karşıladık. Kayserigücü takımımız ve biz 5 ay stresli günler yaşasak da iki takımında hakkettiği bir üst lige sonunda gecikmeli de olsa çıktık..her iki takımımızda hayırlı olsun... Bu şampiyonlukta emeği geçen futbolcu, yönetici,seyirci ve bizi destekleyen tüm eş,dost,akraba,kardeşlerime, abilerime şahsım ve kulübümüz adına teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Duman, Kayseri, OSB, Spor, Haber

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