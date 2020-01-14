Ahmet Er, oy birliğiyle yeniden Başkan…

Genel Kurulda mevcut başkan Ahmet Er, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

BATISİAD'ın 2. Olağan Genel Kurulu; Mercure Hotel'de yapıldı. Genel kurula; geçmiş dönem bakanlarından Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali Emin Latif, önceki dönem milletvekilleri İsmet Su, M. Emin Tutan ve Sedat Kızılcıklı ile DEİK Yunanistan İş Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Trakya İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Levent Sadık Ahmet, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve Cüneyt Şener'in yanı sıra iş dünyası temsilcileri, siyasiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan BATISİAD Başkanı Ahmet Er, "Batı Trakyalı işadamları arasında birlik ve beraberliği devam ettirip daha da kuvvetlendirmek amacıyla kurulan BATISİAD, ilk günkü azim ve kararlılığıyla çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

"Biz, Bursa ile Batı Trakya arasında köprü olma misyonu ile çalışırken, Ata topraklarındaki kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık" diyen Er, "Üyelerimizi her alanda bilgilendirme amacıyla eğitim seminerleri düzenleme, içte ve dışta gelişen ticari yenilikleri ve değişimleri üyelerimize anlatmak, aidiyetimiz olan Batı Trakya'ya yapılabilecek ekonomik ve ticari faaliyetleri hayata geçirmek için orada ilgili mercilerle iletişimimiz devam ettirmek ana hedefimiz olacak. Orada yaşayan soydaşlarımıza faydalı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çelik: Sorumluluğunuz daha fazla

Bursa'nın her zaman göç alan bir şehir olduğuna işaret eden önceki dönem bakanlardan Faruk Çelik, BATISİAD üyelerini Bursa'ya sağladıkları katkı nedeniyle kutladı ve teşekkür etti.

Benzer birçok genel kurula katıldığını hatırlatan Faruk Çelik, "Arkadaşlara şunu söylüyorum. Trabzon derneği kurabilirsiniz, Artvinliler derneği kurabilirsiniz, Erzurumlular derneği kurabilirsiniz, Edirneliler derneği gibi nicelerini kurabilirsiniz. Ama bunların hiçbirisini BATISİAD'la, Batum Derneği'yle, BAL-GÖÇ'le, Kosova ve Göçmenleri Derneği'yle mukayese edemezsiniz. Bu bulunduğumuz dernek başka bir şey, diğer hemşerileri bir araya getirmek için kurulan çatılar başka bir şey. Sizin sorumluluklarınız, 783 bin kilometrekareden ibaret değildir. Buradaki sorumluluğunuzun yanında ilave sorumluluklarınız var" diye konuştu.

Aktaş, güç birliğine vurgu yaptı

Genel kurula katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş değişime ve dönüşüme ayak uydurmanın önemine vurgu yaptı. BATISİAD'ın da bu noktada önemli bir kuruluş olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Bursa'mız, ülkemize ve ekonomimize değer katmak adına aynı amacın ve çabanın içerisindesiniz. Bunu temin edenleri, tedarik edenleri ayakta alkışlamak lazım gelir. Allah azminizi ve gayretinizi artırsın" diye konuştu.

Batı Trakyalıların Bursa için önemli bir unsur olduğunu dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten,"Hem milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması hem dayanışma bu derneğimiz veya başka derneklerimiz hakikaten güzel fonksiyonlar icra ediyorlar" dedi.

BATISİAD Bursa'nın sınırlarını aştı

Genel kurula katılan ve burada bir konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BATISİAD'ın hayata geçirdikleri projelerle Bursa sınırlarını aştıklarının altını çizdi. Dündar, "Sizler güçlüyseniz, bizler de güçlüyüz. BATISİAD olarak neler üretebilir, insanımıza nasıl faydalı olabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü derneğimiz, Batı Trakya ile Bursa arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin artırılması adına önemli adımlar atıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi arttırsın. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"BATISİAD çok değerli bir topluluk"

BATISİAD'ın hem kendisi hem de iş dünyası için önemli bir STK olduğunu ifade eden DEİK Yunanistan İş Konseyi ve TİAD Başkanı Levent Sadık Ahmet, "STK'lar özveri ister, özgüven ister, zaman ister. Bu topluluk çok değerli bir STK. Olmayanı yaptılar. Biz de Batı Trakya'ya çok zor şartlar altında biz de bunu arkadaşlarımızla yaptık. Bu güzel davet için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Genel kurulda ayrıca, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali Emin Latif ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da birer selamlama konuşması yaptı.

"BATISİAD Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri" sahiplerini buldu

Yapılan konuşmaların ardından, bu genel kuruldan başlayarak diğer tüm genel kurullarda da gerçekleştirilmek üzere; yerel yönetimlerde başarı göstermiş, Bursa ve ülke çapındaki yatırımlarla istihdam sağlamış, yurtiçi ve yurtdışında önemli projelere imza atmış isimlere "BATISİAD Ekonomiye Değer Katanlar Ödülü" verildi.

Her 3 yılda bir verilecek ödüllerde bu yıl, Cavit Çağlar, Yeşim Tekstil, Osmangazi Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şahinler Mukavva, Sanpark Otomatik Parklanma Sistemleri, İbraş Kauçuk, TİAD, Al İpek, Has Asansör, Şem Lastik ödüle layık görüldü.

Oy birliği ile yeniden Ahmet Er

Ödül töreninin ardından Rahmi Yılmaz'ın divan başkanlığındaki genel kurula geçildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü, oylandığı ve onaylandığı genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Er, oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Ahmet Er'in başkanlığındaki Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu şekilde: Ali Ömeroğlu, Cihat Yusufoğlu, İbrahim İsmailoğlu, Gürcan, Yılmaz, İkbal İbrahimoğlu, Salih Altuğ, Adnan Yakupoğlu, Şakir Emin, Bünyamin, Terzi, Rafet Emin Demir, Süleyman Güler, Ekrem Tuna"

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: "Kadir Güleryüz, Ömer Tatar, Rıdvan Hatipoğlu, Hasan Ertürk, Erdal Yusufoğlu, Ahmet Şentürk, Recep Er, Rıdvan Mehmet, Mehmet Paşaoğlu, Fikri Esen, Ali Emre, Ekrem Sadıkoğlu, Furkan İsmail"

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: "Mustafa Salimoğlu, Rıdvan Güler, Mustafa Süleyman"

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: "Öznur Güleryüz, Ahmet Manav, Muhittin İbram"

Onur Kurulu Üyeleri: "Cavit Çağlar, Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Dündar"

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri: "Ahmet Mehmet, Hüseyin Hacıoğlu, Zekeriya Kolat"

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri: "Özge Fındıcaklı, Cahit Yakupoğlu, Necdet Alioğlu"

Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri: "Rahmi Yılmaz, Mustafa Gürses, İrfan Derici, İsmail Kuş, Cüneyt Şener, Mümin Demir, Hayrettin Akpınar, Coşkun Şankaya, Ahmet Serdar, Rıdvan Güler, Ali Arifoğlu, Kaşif Aziz, Erdoğan Çavuş, Ahmet Hüseyinoğlu, Ramadan Mandacı"