Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ahmet Erbaş: "Kimse fırsatçılık yapmasın"

Virüs salgını nedeniyle tüm dünya gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Ülkemiz tüm halkıyla beraber bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatmak için mücadele ederken, ahlaktan nasibini almamış salgını fırsata çevirmeye çalışan insanlar...

13.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:01
Ahmet Erbaş:
Virüs salgını nedeniyle tüm dünya gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Ülkemiz tüm halkıyla beraber bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatmak için mücadele ederken, ahlaktan nasibini almamış salgını fırsata çevirmeye çalışan insanlar da türedi. Devletimiz geçmişte olduğu gibi bu fırsatçılara bunun hesabını soracaktır" dedi.

Petrol fiyatlarının son dönemin en düşük seviyesinde olmasına rağmen gübre ve yeme gelen zamları anlayamadığını söyleyen MHP Milletvekili Erbaş, "Sağlık, Güvenlik Güçlerimiz gibi bu zorlu süreçte çiftçilerimizde tarlalarda meyve sebze ihtiyacımızın karşılanması için çalışmaktadırlar. Ancak son 15 günde gübre ve yeme gelen yüzde 30 zam, çiftçiyi üretim yapamama durumuna getirmiştir. Ne oldu da gübreye yüzde 30 zam koydunuz. Fırsatçılık yapmayın. Bu halk bunu unutmaz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, Kütahya, MHP, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Haberler ›› Güncel ››Ahmet Erbaş: 'Kimse fırsatçılık yapmasın' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:24: Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam... - Haber 19:22: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." - Haber 19:22: Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti,... - Haber 19:22: Kaş Kaymakamı Bülent Karacan: "İnşallah Kovid-19 ilçemize giremeyecektir" - Haber 19:20: FLAŞ - Haber 19:20: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler