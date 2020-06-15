Ahmet Ercan kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan biyografisi!

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın deprem konusunda yaptığı açıklamalar vatandaşları tedirgin etti. Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın açıklamaları sonrası Ahmet Ercan kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan biyografisi konuları araştırıldı.

15.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:00

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, "Yaşanan son 4 depremin ardından Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini gördüm" dedi. Ercan'ın açıklamaları sonrası vatandaşlar Ahmet Ercan kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan biyografisi konualrını merak etti.

AHMET ERCAN KİMDİR?

Ahmet Ercan Doğum Tarihi: 15 Mart 1948

Ahmet Ercan Kaç Yaşında: 71 yaşında

Ahmet Ercan Nereli: Nazilli

Ahmet Ercan Kitaplar: Marmara'da deprem: Nerede? Ne Zaman? Ne büyüklükte? Çare!!!, Soma kıyımı: bir avuç kömür için bin yaşam

Ahmet Ercan Eğitim: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (1980)

AHMET ERCAN HAYATI

Yetişme Dönemi-Akademik Kariyeri

Ercan, 15 Mart 1948'de Aydın Nazilli'de doğdu. Selanik kökenlidir. 1960'ta başladığı Nazilli Ortaokulu'nu 1963'te bitirdi. 1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gitti. 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1970'te ABD'de Kaliforniya Standford Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans-master eğitimini, 1973'te tamamlayarak mezun oldu. 1975'te Colorado School of Mines'da doktora eğitimini tamamladı. 1980'de ise Massachusetts Institute of Technology'de post doktora uzmanlığını tamamladı.

1975'ten günümüze İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde, 2011'den beri Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. 17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Sivil Toplum Kuruluşu'na üyedir. Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Türksolu, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.

AHMET ERCAN KURULUŞLAR VE DANIŞMANLIKLARI

Türkiye'de ilk kez "Jeofizik Mühendisliğini", 1983'te kurduğu Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu'nu kurarak özelleştirmiştir. 2000-2002'de TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı'nı, 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı, 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yapmıştır.

AHMET ERCAN İLGİ ALANLARI

Ercan'ın ilgi alanları; kentsel dönüşüm, yapılaşma ile yapı jeofiziği, deprem kestirimleri, yer altı kaynakları aramaları(jeotermal, su, petrol, doğalgaz, maden,taşocağı), arkeojeofizik ve Türk Dili araştırmalarıdır.

AHMET ERCAN SİYASİ DURUMU

Ercan, TBMM 2002 milletvekili seçimlerine İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız aday olarak girmiştir. Bakırköy Belediye Başkanlığı'na DSP'den, 2007'de İstanbul 3. Bölge adayı olmuştur. 2014'te HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı olmuştur.

AHMET ERCAN GÖREV YERLERİ

• İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü (1975-...)

• Yeraltı Aramacılık Bilimsel Araştırma Kuruluşu (Başkan) (1984-2009)

• Bilimtey Yayınevi (Başkan) (2005)

• Maltepe Bilimteyi (Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği (2010-...)

• Yeditepe Bilimteyi(Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği (2012)

Ödüller ve Burslar

• T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 1416 Yurt Dışı Doktora Bursu [1969]

• Society of Exploration Geophysicists (SEG) Amerika'da " Yılın En Başarılı Yabancı Öğrencisi Ödülü- Outstanding Foreign Student Award" [1974]

• TÜBİTAK Post Doktora Bursu [1980]

• Yılın İletişimcisi Ödülü ( İ.Ü. İletişim Fakültesi) [2000]

• Halkın Onur Ödülü (Yerel Televizyoncular Birliği) [2002]

• Yılın Atatürkçü Bilim Adamı (Atatürkçü Düşünce Derneği) [2002]

• Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2003]

• Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2005]

• Yılın Yerbilimcisi-(Fen Bilimleri) [2013]

Ahmet Ercan kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan biyografisi!
Etiketler: Ahmet Ercan, Ahmet Ercan, Türkiye, Türkiye, Deprem, Deprem, , Haber
Osman DEMİR
SEO Editörü

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo’nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Haberler››Gündem››Ahmet Ercan kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan biyografisi! - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

11:43: Veysi Kaynak kimdir? Veysi Kaynak kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Veysi Kaynak hayatı ve biyografisi! - Haberler 11:34: Yaza özel sandviç dondurma - Haberler 11:28: Kutsal Damacana 2: İtmen filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 2: İtmen oyuncuları ve fragmanı - Haberler 11:26: Şehirlerarası seyahat yasak mı? Hangi şehirlerde giriş çıkış yasak? - Haberler 11:17: Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi - Haberler 11:10: Antikor testi nedir? Antikor testleri hangi illerde yapılacak? Antikor test üretimi! Koronavirüs için antikor testleri! - Haberler 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 10:31: 120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı - Haberler 00:57: Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler