Ahmet Erdoğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR DURSUNBEY belediye başkan adayı olan Ahmet Erdoğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR DURSUNBEY ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ahmet Erdoğan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BALIKESİR DURSUNBEY adayı Ahmet Erdoğan kimdir? Bağımsız BALIKESİR DURSUNBEY adayı Ahmet Erdoğan yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Erdoğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BALIKESİR DURSUNBEY belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Erdoğan DURSUNBEY ilçesinde % 0,87 oranında oy almıştır. DURSUNBEY ilçesinde % 0,87 oranında oy olan Ahmet Erdoğan adlı Bağımsız adayı toplamda 214 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR DURSUNBEY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.