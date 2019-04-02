Ahmet Faruk Ünsal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Adıyaman belediye başkan adayı Ahmet Faruk Ünsal oldu. Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal, Adıyaman belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Adıyaman belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Adıyaman belediye başkan adayı Ahmet Faruk Ünsal ile ilgili seçim sonuçları ve Adıyaman belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Adıyaman belediye başkan adayı Ahmet Faruk Ünsal oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Adıyaman belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Adıyaman aday yarışı ve Adıyaman seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Adıyaman Seçim Bilgileri

Adıyaman belediyesi için toplam sandık sayısının 485 olduğu belirlendi.

Adıyaman belediyesi için açılan sandık sayısının ise 483 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Adıyaman belediyesi için katılım oranının ise % 80,45 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Adıyaman toplam seçmen sayısının ise 159.663 olduğu belirlendi.

Adıyaman belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 128.444 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Adıyaman belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Faruk Ünsal, Adıyaman yarışında % 28,09 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Ahmet Faruk Ünsal toplamda 34.678 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Faruk Ünsal Kimdir?

Sakarya Universitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Türk havacılık Sanayi'sinde Makine Mühendisi olarak çalıştı. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde 22. dönem Adıyaman milletvekili seçildi. Bunun yanında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın Dış ilişkiler Koordinatörlüğünü yürüttü. Ayrıca 28 Ocak 1991'de kurulan İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği eski genel başkanıdır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin Adıyaman belediye başkan adayıdır.

Saadet Partisi Adıyaman belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.