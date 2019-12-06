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Ahmet Güneştekin'in son yıllardaki en kapsamlı sergisi açıldı

Ahmet Güneştekin'in nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı işlerinden oluşan, son yıllardaki en kapsamlı kişisel sergisi "Hafıza Odası", PİLEVNELİ Project'in sunumu ve Daax Corporation'ın desteğiyle PİLEVNELİ Mecidiyeköy'de açıldı.

06.12.2019 08:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:24Ahmet Güneştekin'in son yıllardaki en kapsamlı sergisi açıldı

Serginin açılışı 5 'ta PİLEVNELİ 'de düzenlenen özel bir davetle gerçekleştirildi. Davete serginin ev sahipliğini yapan Murat Pilevneli ve Aslı Pamir ile serginin destekçisi Daax Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Gozal'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Zülfü Livaneli, Ahmet Misbah Demircan, Sıla Gençoğlu, Tunay-Yalçın Ayaydın, Zeynep Demirel, Belçim Bilgin, Murat Dalkılıç, Nebil Özgentürk, Elif Dürüst, Hakan Sabancı, Hacı Sabancı, Fulya – Haluk Nayman, Levent Kızıl, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Nazlı – Ali Sunal, Sedef Orman, Siren Ertan, Ece-Mahsun Kırmızıgül, 'nin de aralarında yer aldığı iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Sanatçının farklı sanatsal disiplinlerle etkileşim içinde çalıştığı yapıtlarını bir araya getirerek, materyalleri yorumlama çeşitliliğine ve sergileme pratiğine bakan sergi, 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Güneştekin, 8 yıl aradan sonra "Hafıza Odası" ile İstanbul'da!

"Hafıza Odası"nda sanatçının anıları çağrıştıran nesnelerle ortaya koyduğu enstalasyonları ile kimi şaşırtıcı özellikleriyle dile ve hatta düşüncelere dair neyin doğal olduğu sorusuna bambaşka açılardan bakmamızı sağlayan yerleştirmeleri yer alıyor. Sergide ayrıca sanatçının çağrıştırıcı fragmanları bir anlatı olarak okunabilecek formda birleştirme süreciyle ortaya koyduğu kırkyamaları; gerçeküstü, grotesk ve çok renkli seramikleri; tuval yüzeyine dışbükey metal yarımküreler yerleştirerek ürettiği boyutlu işleri ve geleneksel pratiklerin dışında kalan yapıtları yer alıyor.


Mahsun Kırmızıgül, Yalçın Ayaydın, Mecidiyeköy, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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