Ahmet Gürbüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MERSİN TARSUS belediye başkan adayı olan Ahmet Gürbüz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MERSİN TARSUS ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Ahmet Gürbüz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MERSİN TARSUS adayı Ahmet Gürbüz kimdir? Bağımsız MERSİN TARSUS adayı Ahmet Gürbüz yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Gürbüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MERSİN TARSUS belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Gürbüz TARSUS ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. TARSUS ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Ahmet Gürbüz adlı Bağımsız adayı toplamda 243 adet oy sayısına ulaştı.

MERSİN TARSUS ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.