Haberler » Güncel » Ahmet Hakan Coşkun'un darbedilmesi davasında karar - Haber

Ahmet Hakan Coşkun'un darbedilmesi davasında karar

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un Şişli'deki evinin önünde darbedilmesine ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada, "kasten yaralama" suçundan 5 sanık 2 yıl 2 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı, 2 sanık ise beraat etti.

06.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:48Ahmet Hakan Coşkun'un darbedilmesi davasında karar
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un 'deki evinin önünde darbedilmesine ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada, "kasten yaralama" suçundan 5 sanık 2 yıl 2 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı, 2 sanık ise beraat etti.
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan Kamuran Ergin cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.
Dosyayı karara bağlayacağını belirten hakim taraflara son sözlerini sordu.
Müşteki Coşkun'un avukatları, sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Sanık Yahya Kemel Gezer'in avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme, olayın azmettiricisi Yahya Kemal Gezen ile Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Fuat Elmas ve Ahmet Şengüler'in, Ahmet Hakan Coşkun'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 20'şer gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Hükmün açıklanması geri bırakıldı
Bu sanıkları Sari Demir'e yönelik "kasten yaralama" suçundan 6'şar ay, Cemal Ceyhun Kıral'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 4'er ay 15'er gün hapisle cezalandıran mahkeme, sanıkların geçmişteki halini dikkate alarak bir daha suç işlemekten çekinecekleri hususunda kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Mahkeme, sanıkları "mala zarar verme" suçundan da 3'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık Ahmet Şengüler'e ayrıca "hakaret" suçundan da 3 bin 600 lira adli para cezası veren mahkeme, bu ceza hükmünün de açıklanmasını geri bıraktı.
Mahkeme, sanıklar Nezih Özbirinci ve Soner Arık'ın "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmetti.

Ahmet Hakan Coşkun, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:41 Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:40 Diplomatın şehit olduğu Erbil saldırısıyla ilgili bir kişi tutuklandı - Haber
14:40 Afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü - Haber
14:36 Belediyeden "Kontağı çevirmeden önce kaputa vur" çağrısı - Haber
14:35 Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:25 Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
6.12.2019 14:42:50