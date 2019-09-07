Ahmet Hakan'dan, İmamoğlu yorumu: 'Keşke kayyum atansa' diyordur

Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği "Seni pejmürde(perişan) ederiz" sözleri "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorularını akıllara getirmişti.

Çok tartışılan İstanbul'a kayyum atanması konusuyla ilgili bir yorum da gazeteci yazar Ahmet Hakan'dan geldi. İstanbul'a kayyum atamanın, Ekrem İmamoğlu'na kıyak geçmek olduğunu savunan Hakan, İmamoğlu'nun kendi kendine kaldığı zamanlarda "Ah keşke! Ah keşke! İstanbul'a kayyım atasalar da neşemizi, keyfimizi bulsak" şeklinde düşündüğünden emin olduğunu söyledi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan "İstanbul'a kayyım: Aklından bile geçirme" başlıklı yazının ilgili kısmı şu şekilde;

Böyle bir adım atılırsa... Demokrasiymiş... Sandıkla gelmekmiş... Sandıkla gitmekmiş... Millet iradesiymiş... Hepsi talan olur talan! İşin nirengi noktası burasıdır.

Bir de şu var: Bırakın İstanbul'a kayyım atamayı... Bunu akıldan geçirmek bile Ekrem İmamoğlu'na bu zamana kadar yapılan kıyakların en büyüğü olur. Başka hangi kıyakların yapıldığını bilmem söylememe gerek var mı?

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Şundan eminim: Ekrem İmamoğlu, kendi kendine kaldığı zamanlarda içinden şöyle geçiriyordur: "Ah keşke! Ah keşke! İstanbul'a kayyım atasalar da neşemizi, keyfimizi bulsak".

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Diyarbakır'ı, Van'ı, Mardin'i... Bir biçimde izah etmek mümkün... Ama İstanbul'u izah etmenin imkânı da yok ihtimali de yok.

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Ben bir iktidar yetkilisi olsam... Bana gelip de "Efendim, İstanbul'a kayyım atayacak mısınız?" falan diye bir soru sorulsa... Şu cevabı veririm: "Bu soruyu size Ekrem İmamoğlu mu sordurtuyor?".

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İstanbul'a kayyım atanırsa... Bu Türk siyasi hayatının yapılmış en büyük 10 hatasının birincisi olur. İkincisini herkes biliyor!

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Şunu da söyleyeyim: İstanbul'a kayyım tartışması yapmak bile "Türk siyasi hayatında yapılmış en büyük 50 hata" listesine rahatlıkla girebilir.

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Son sözüm şudur: İktidar yetkilileri İstanbul'a kayyım konusunun tartışılmasının bile önüne geçerek... Hem demokrasinin daha fazla hırpalanmasına izin vermemeliler, hem de Ekrem İmamoğlu'na arayıp da bulamadığı bir fırsatı sunmamalılar.

SOYLU-İMAMOĞLU POLEMİĞİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin kendisine yönelttiği "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" yanıtını vermişti. İBB Başkanı İmamoğlu da Soylu'ya "Polemiklerden nemalanmıyorum" şeklinde iki kelimelik yanıt vermişti.