Ahmet Hakan'dan Yenikapı'daki araçlarla ilgili çağrı: Çıkın, açıklayın

İhtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı'da sergilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçların yankıları sürüyor.

AHMET HAKAN ÇAĞRIDA BULUNDU

Konuyla ilgili Hürriyet gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan, İmamoğlu'ndan önceki yönetime "Hesabı verilmeli. İsrafın Clio'su, Mercedes'i olmaz. İsraf israftır. kna edici bir açıklama yaparak kendilerini temize çıkarmalıdırlar" çağrısında bulundu.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım;

İsrafın Clio'su, Mercedes'i olmaz. İsraf israftır!

Bu araçlarla ilgili tasarrufları yapan belediyenin eski yöneticileri derhal çıkıp konuşmalıdır.

- Ya çıkıp... "Evet, biz israf ettik! Bu araçlar ihtiyaç fazlasıdır. Çok özür dileriz. Suçluyuz, yanlış yaptık. Kır kalemi, kes cezamı" falan demelidirler.

- Ya da çıkıp... "Yalan, iftira... İşte bu araçlarla ilgili tek tek hesabımız" başlıklı ikna edici bir açıklama yaparak kendilerini temize çıkarmalıdırlar.

İMAMOĞLU SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Öte yandan gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Dün akşam saatlerinde bir değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran'a yakın. 'Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi. Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap-çavuş ilişkisi bitecek" ifadelerini kullandı.