03 Aralık 2018, 20:30
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Ahmet Hakan ile Nagehan Alçı'nın Samimi Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Birbirleriyle tartışmalarıyla bilinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın ortaya çıkan yeni fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Birbirleriyle atışmalarıyla bilinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın ortaya çıkan yeni fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

NE OLMUŞTU?

Birçok polemik yaşayan Ahmet Hakan ile Nagehan Alçı, özellikle 24 Haziran seçimleri öncesi, bu poleimikler zirve yapmıştı. Alçı, Hakan'a "muhbir" demiş, Hakan da Alçı'nın Bank Asya kredisini hatırlatıp "niye size hiçbir şey olmuyor" diye yanıt vermişti.

TARİHE DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Odatv'de yer alan habere göre; bir yemek masasında çekilen fotoğrafta Ahmet Hakan, Nagehan Alçı ve Milliyet yazarı Verda Özer ile birlikte görünüyor. Ancak, haberde fotoğrafın çekildiği tarihe dair bir bilgi paylaşılmadı.

Hürriyet,Nagehan Alçı,Ahmet Hakan Coşkun
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:30



YORUMLAR (17)
RUHSALATASI: Ruhunu şeytana satan iki riyakar.
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HELEE: Alçı ne ister
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MERT: milletin o kadar derdi var yahu. bize ne bunlardan.
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MEGGİE: Sasirmadim dogrusu
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SEDEF: Abi olarak sarilmistir..Nagihan evli Rasimle . Kötü amaç yoktur
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