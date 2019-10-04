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Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge'de konuk ettiği Bilal Erdoğan'ı dinlerken içinden geçirdiklerini yazdı

Gazeteci Ahmet Hakan, Bilal Erdoğan'ı konuk ettiği TV programı esnasında, Erdoğan'la ilgili içinden neler geçirdiğini bugünkü yazısında açıkladı. Hakan, Erdoğan için "Vay be! Hiç de sandığımız gibi biri değilmiş!" dedi.

04.10.2019 10:48

Demirören Medya Grubu'nun çalışanı Ahmet Hakan, CNN Türk ekranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı konuk ettiği programla ilgili düşüncelerini bugünkü yazısında kaleme aldı.

Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ı konuk etti. Bilal Erdoğan'ın gündeme ve şahsi hayatına dair açıklamalarda bulunduğu program büyük ilgi gördü.

Erdoğan'ı dinlerken içinden "Vay be! O da kahrolası kutuplaşmanın kurbanı olmuş!" diye geçirdiğini belirten Hakan, Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmasından kaynaklı olarak önyargıyla yaklaşıldığını aksi takdirde sevmeyenlerinin sevebileceğini söyledi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan "Bilal Erdoğan'ı dinlerken mırıldandıklarım" başlıklı yazısında ilgili bölüm şu şekilde;

Vay be! Aslında amma da mavracı bir insanmış!

Vay be! Bırak suşi sevmeyi, mutfağa girip suşi yapmışlığı bile varmış.

Vay be! Bırak Türk sanat müziğini, icabında kafasını gözünü kırmadan İtalyanca şarkı bile söyleyebiliyormuş!

Vay be! Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmasından kaynaklanan bir dolu önyargı söz konusu olmasa... Sevmeyenleri de sevebilirmiş!

Vay be! Susmuş, susmuş, susmuş ve ne kadar da dolmuş!

Vay be! Hiç de sandığımız gibi biri değilmiş!

Vay be! O da kahrolası kutuplaşmanın kurbanı olmuş!

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Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge'de konuk ettiği Bilal Erdoğan'ı dinlerken içinden geçirdiklerini yazdı

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