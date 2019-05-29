Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri yarışması

Kepez Belediyesi
tarafından düzenlenen "5. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat
Ödülleri" yarışmasının ödül törenini 30 Mayıs'ta düzenleneceği bildirildi.
Belediyede yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmanın ödül töreni Erdem Bayazıt
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Elemeleri geçerek finale kalan eserler arasından seçilen en iyilerin ödüllendirileceği yarışmada, birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve bir kişiye de 2 bin lira teşvik ödülü verilecek.
Her sene farklı bir konuyla misafirlerini ağırlayan yarışmanın bu yılki temasının çocuk, doğa ve hayvan konulu masallar olduğu kaydedildi.
Kepez Belediyesi
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Kaynak: AA