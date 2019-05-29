29.05.2019 15:14
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Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri yarışması

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri yarışması

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri" yarışmasının ödül törenini 30 Mayıs'ta düzenleneceği bildirildi.

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri" yarışmasının ödül törenini 30 Mayıs'ta düzenleneceği bildirildi.
Belediyede yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmanın ödül töreni Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Elemeleri geçerek finale kalan eserler arasından seçilen en iyilerin ödüllendirileceği yarışmada, birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve bir kişiye de 2 bin lira teşvik ödülü verilecek.
Her sene farklı bir konuyla misafirlerini ağırlayan yarışmanın bu yılki temasının çocuk, doğa ve hayvan konulu masallar olduğu kaydedildi. Kepez Belediyesi, Edebiyat, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kültür Sanat
Kaynak: AA