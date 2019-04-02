Ahmet Haydar Cenk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ARDAHAN DAMAL belediye başkan adayı olan Ahmet Haydar Cenk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ARDAHAN DAMAL ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ahmet Haydar Cenk isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ARDAHAN DAMAL adayı Ahmet Haydar Cenk kimdir? BTP ARDAHAN DAMAL adayı Ahmet Haydar Cenk yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Haydar Cenk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ARDAHAN DAMAL belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Haydar Cenk DAMAL ilçesinde % 0,44 oranında oy almıştır. DAMAL ilçesinde % 0,44 oranında oy olan Ahmet Haydar Cenk adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

ARDAHAN DAMAL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.