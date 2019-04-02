Ahmet Haydar Dilmeç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRIKKALE YAHŞİHAN belediye başkan adayı olan Ahmet Haydar Dilmeç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRIKKALE YAHŞİHAN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ahmet Haydar Dilmeç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRIKKALE YAHŞİHAN adayı Ahmet Haydar Dilmeç kimdir? BTP KIRIKKALE YAHŞİHAN adayı Ahmet Haydar Dilmeç yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Haydar Dilmeç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRIKKALE YAHŞİHAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Haydar Dilmeç YAHŞİHAN ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. YAHŞİHAN ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Ahmet Haydar Dilmeç adlı BTP adayı toplamda 13 adet oy sayısına ulaştı.

KIRIKKALE YAHŞİHAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.