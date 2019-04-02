Ahmet Haydar Tarhanlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP EDİRNE MERİÇ belediye başkan adayı olan Ahmet Haydar Tarhanlı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. EDİRNE MERİÇ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ahmet Haydar Tarhanlı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP EDİRNE MERİÇ adayı Ahmet Haydar Tarhanlı kimdir? BTP EDİRNE MERİÇ adayı Ahmet Haydar Tarhanlı yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Haydar Tarhanlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP EDİRNE MERİÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Haydar Tarhanlı MERİÇ ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. MERİÇ ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Ahmet Haydar Tarhanlı adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

EDİRNE MERİÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.