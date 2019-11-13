Haberler » Dünya » Ahmet'in kanseri yenme umudu annesinin yurt dışı yasağına takıldı: Zekiye Ataç pasaport bekliyor - Haber

Ahmet'in kanseri yenme umudu annesinin yurt dışı yasağına takıldı: Zekiye Ataç pasaport bekliyor

Anne ve babasının tutukluluk döneminde kemik kanseri hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç için Almanya'da tedavi umudu doğdu. Pasaportu iptal edilen anne Zekiye Ataç, oğlu Ahmet'in tedavisi için yetkililere yurt dışına çıkış yasağını kaldırma çağrısı yapıyor.

13.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:46Ahmet'in kanseri yenme umudu annesinin yurt dışı yasağına takıldı: Zekiye Ataç pasaport bekliyor
ve babasının tutukluluk döneminde kemik kanseri hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç için 'da tedavi umudu doğdu. Pasaportu iptal edilen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan anne Zekiye Ataç, oğlu Ahmet'in tedavisi için yetkililere yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması çağrısı yapıyor.

Kanser hastalığını tutuklu babası Harun Reha Ataç ile birlikte yenme çağrısıyla tanınan 8 yaşındaki Ahmet Burhan'ın hastalığı 4. evreye ilerledi. Anne Zekiye Ataç'ın oğlunun tedavisi için arayışları sonuç verdi. Almanya'nın Köln kentinde bulunan İmmün-Onkoloji Merkezi, Ahmet'i tedavi etmeyi kabul etti.
Euronews.com'da Görüntüle

Almanya, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
22:01 Slovakya'da 'ölüme giden yolda' kamyonla otobüs çarpıştı: En az 12 ölü
21:50 Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi
21:30 Trump'ın azil süreci: Kongre'de kamuoyuna açık oturumlar başladı
21:08 Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
21:01 Öğrencilerin Atatürk posterinin önünde eğilmesine MEB'den soruşturma
20:43 ABD Başkanı Trump, "S-400'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi
18:09 KKTC Başbakanı Ersin Tatar şüpheye düştü, Interpol'e sordu: Aranıyor muyum?
17:43 Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sert tepki: Saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir
16:39 Dans pistinde doğan bebek, kulübe ömür boyu ücretsiz girecek
16:25 20 yıl boyunca farkına varmadı! Çinli adamın burnundan bir santimetrelik diş çıktı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 22:04:14