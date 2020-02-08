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Ahmet Kabaklı mezarı başında anıldı

Türk Edebiyatı Vakfı'nın kurucusu, gazeteci yazar Ahmet Kabaklı, ölümünün 19. yılında Eyüpsultan mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı.

08.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:37Ahmet Kabaklı mezarı başında anıldı
Türk Edebiyatı Vakfı'nın kurucusu, gazeteci yazar Ahmet Kabaklı, ölümünün 19. yılında Eyüpsultan mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı. Ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma programında Ahmet Kabaklı'nin mezarına karanfiller bırakıldı.

Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV) ve Derneği tarafından Ahmet Kabaklı'nın Eyüpsultan Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen programa, Kabaklı'nın kurucusu olduğu TEDEV Başkanı Serhat Kabaklı, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Anma öncesi Kabaklı'nın mezarına karanfiller bırakıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların edildiği program sonrasında Kabaklı ile ilgili duygularını paylaşan Aydınlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa E. Erkal Kabaklı, "Hocamızı rahmetle anıyoruz. Özellikle böyle anlamlı bir anmayı düzenleyen vakfımıza ve bu uğurda hizmet uğruna hizmet edenlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten böyle büyük değerleri topluma mal olmuş Türk dünyasına mal olmuş değerleri anmak unutmamak ve unutturmamak yaşayan herkesin görevidir diye düşünüyorum. Rahmetli Kabaklı Hoca sadece öğrencilerinin değil ama Türk milletinin mensubu hisseden herkesin hocasıydı. Türk dünyasının hocasıydı. Rahmetli kabaklı hocayla bizim Aydınlar ocağı içinde birlikteliğimiz çok oldu. Aydınlar derneğinin İlim İstişare başkanıydı ve bu vesileyle de kendisiyle beraber olduk. İstanbul içinde ve dışında bazı açık oturumlarda hep beraber olduk. O resimler şimdi gördükçe gerçekten çok duygulanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Ahmet Kabaklı, Aydınlar, Güncel

Kaynak: İHA

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