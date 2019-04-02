Ahmet Kalkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA EMET belediye başkan adayı olan Ahmet Kalkan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA EMET ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ahmet Kalkan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA EMET adayı Ahmet Kalkan kimdir? BTP KÜTAHYA EMET adayı Ahmet Kalkan yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Kalkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA EMET belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Kalkan EMET ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. EMET ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Ahmet Kalkan adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA EMET ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.