Ahmet Kar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ADIYAMAN BESNİ belediye başkan adayı olan Ahmet Kar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADIYAMAN BESNİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ahmet Kar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ADIYAMAN BESNİ adayı Ahmet Kar kimdir? BTP ADIYAMAN BESNİ adayı Ahmet Kar yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Kar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ADIYAMAN BESNİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Kar BESNİ ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. BESNİ ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Ahmet Kar adlı BTP adayı toplamda 39 adet oy sayısına ulaştı.

ADIYAMAN BESNİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.