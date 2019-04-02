Ahmet Karagöz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇORUM UĞURLUDAĞ belediye başkan adayı olan Ahmet Karagöz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM UĞURLUDAĞ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ahmet Karagöz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇORUM UĞURLUDAĞ adayı Ahmet Karagöz kimdir? BTP ÇORUM UĞURLUDAĞ adayı Ahmet Karagöz yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Karagöz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇORUM UĞURLUDAĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Karagöz UĞURLUDAĞ ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. UĞURLUDAĞ ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Ahmet Karagöz adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

ÇORUM UĞURLUDAĞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.