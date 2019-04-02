Ahmet Karagüzel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR NARLIDERE belediye başkan adayı olan Ahmet Karagüzel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR NARLIDERE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ahmet Karagüzel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR NARLIDERE adayı Ahmet Karagüzel kimdir? BTP İZMİR NARLIDERE adayı Ahmet Karagüzel yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Karagüzel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR NARLIDERE belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Karagüzel NARLIDERE ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. NARLIDERE ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Ahmet Karagüzel adlı BTP adayı toplamda 69 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR NARLIDERE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.