Ahmet Kavalcı: "Önemli Olan 3 Puandı"

"Transfer her zaman devam eder""Pepe, Beşiktaş 'ın oyuncusudur""Savunma gelince yönetim toplanıp kararını verir"Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray 'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Önemli olanın 3 puanı almak olduğunu ifade eden Ahmet Kavalcı, "Harika bir atmosfer vardı, müthiş bir seyirci vardı. Beşiktaş camiası budur. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç 'te maçımız vardı. Çok yorucu bir seyahat yaptık, 8 saatlik yorucu bir yolculuktan sonra Oslo'ya vardık. 2-0 yenik duruma düşüp maçı çevirdik. 6-7 saatlik geri dönüş seyahatimiz oldu. Bugün coşkulu bir futbol beklemiyorduk. Önemli olan 3 puandı, aldığımız için sevinçliyiz. Yarış devam ediyor. Bunun için çok mutluyuz. İlk yarı henüz bitmedi. Başakşehir puan kaybetti, lig devam ediyor. Daha çok puanlar kaybedilir. Biz puanlar alırız" diye konuştu."TRANSFER HER ZAMAN DEVAM EDER" Şenol Güneş 'ten gelecek raporla takımda gidecek ve gelecek oyuncuların belli olacağını söyleyen Kavalcı, "Büyük kulüplerde transfer her zaman devam eder. Görüştüğümüz oyuncular vardır. Muhakkak takviye yapılacak diye başkanın açıklaması vardı. Hocanın raporuna göre şimdilik bir tasarrufumuz yok. Lig bitince hocayla oturup görüşürüz. Hocanın raporuna göre giden kalan oyuncular belli olur. Şu an ligi en iyi yerle bitirmeye çalışıyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kadronun içindeki bütün oyuncuları hoca en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı."PEPE, BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSUDUR"Son haftalarda sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Pepe ile ilgili de konuşan Kavalcı, "Pepe, Beşiktaş'ın oyuncusudur. Sezon sonuna kadar bazılarıyla sözleşmemiz bitiyor ama bunlar sezon sonu konuşulacak şeyler. Şu an bütün oyuncularımız takımla beraber. Bu takımla ilk yarı sonuna kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu."SAVUNMA GELİNCE YÖNETİM TOPLANIP KARARINI VERİR"Kendisine geçtiğimiz günlerde Babel 'in sosyal medya üzerinden bir taraftarla yaşadığı diyalog hatırlatılması üzerine Kavalcı, "Savunmasını istedik. Beşiktaş'ın oyuncusu kendisi. Yanlış bir şey yaptı, özür diledi. Savunması henüz yönetime gelmediği için bir yaptırım henüz yok. Savunma gelince yönetim toplanıp kararını verir" dedi.