Ahmet Kaya filminde son nokta konuldu

Gülten Kaya ile görüşmesinin bir bölümünü onun izni ile kaleme alan Kuyucu, bu sinema filminin çıkmaza girdiğini söyledi.

İşte Gülten Kaya'nın Film İle İlgili Michael Kuyucu'ya Söyledikleri:

·Gülten Kaya ve kızları bir Ahmet Kaya filminin çekilmesinin şu an için erken olduğunu söyleyip yapımcı firmanın teklifini telefon görüşmesinde red ettiler.

·Yapımcı firma, aileye hiç bir şey sormadan, ailenin fikrini almadan filmi kendi kafasına göre çekmiş ve vizyona sokmak istemiş. Yani filmdeki olayların işlenişinde ve senaryoda ailenin hiç bir katkısı olmadığı gibi görüşü bile yok.

·Filme aileyi rahatsız edecek bazı ek hayali hikayeler de eklenmiş.

·Bu film için telif veya benzeri hiç bir konuda Ahmet Kaya'nın ailesi ne bir pazarlık yapmış ne de bir talepte bulunmuş.

·"Sansür" olarak yapımcı firmanın yaptığı niteleme, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya tarafından reddediliyor. "Biz asla bir sansür talebinde bulunmadık" diyor.

·Aile, Ahmet Kaya ile ilgili bir film yada belgesel çekildiğinde olayların kişilerin aktarımının tarihe paralel olarak, gerçek şekliyle yapılmasına çok önem verdiklerini söylüyor ve bu filmde bunun öyle yapılmadığını ekliyor.

·Bu filmin gösterime girmemesi konusunda hukuki kararlılıklarının da devam ettiğini ve devam edeceğini söylüyor.