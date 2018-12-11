Ahmet Kaya, İlk Kez Tiyatro Sahnesinde!

9 Ocak'tan itibaren seyircisiyle buluşmaya hazırlanan 'Hep Sonradan' müzikli tiyatro oyununda hem Ahmet Kaya'nın yaşamından kesitler sergilenecek, hem de birbirinden güzel eserleri Kardeş Türküler tarafından seslendirilecek.

Türkiye'nin en güçlü sesleri arasında yerini almış sanatçı Ahmet Kaya'nın hem eserlerinin hem de yaşamından kesitlerin de yer aldığı müzikli tiyatro oyunu 'Hep Sonradan' için geri sayım başladı. 'Hep Sonradan', Paris'te sürgünde yaşayan Salih'in, hastalığından dolayı çocukluk arkadaşı olan Ahmet Kaya'yı ve müziklerini unutmama, hatırlama çabası üzerinden çarpıcı bir hikayeleştirme ile sahnede olacak.

Yakın tarihe dair toplumsal hafızayı güncelleyen ve hem bu hafızaya hem de Ahmet Kaya şahsında diğer sürgün hikayelerine de bir saygı duruşu sunan 'Hep Sonradan' hikayelere şarkıların tanıklık ettiği fakat sahne dili bakımından müzikal de olmayan bir "ilk" olma özelliği taşıyor. 9 Ocak'ta ilk gösteriminin yapılacağı, 10 Ocak'tan itibaren de sezonun en önemli tiyatro prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan İstanbul UNIQ Hall'de sahnelenmeye başlayacak olan 'Hep Sonradan'ın yapımcılığını Bgst Organizasyon ve An Yapım üstlenirken, süpervizörlüğünü ünlü yönetmen Onur Ünlü, oyunda yer alacak Ahmet Kaya şarkılarının canlı yorumunu ise Kardeş Türküler yapacak. Hep Sonradan'ın biletlerine Biletix üzerinden ulaşılabilecek.

Ahmet Kaya'nın en sevilen 15 şarkısını Kardeş Türküler seslendirecek

Ahmet Kaya'nın hayat hikayesinden önemli dönüm noktalarına dair detay ve anekdotların da anlatılacağı 'Hep Sonradan'ın yönetmen koltuğunda Metin Göksel otururken, Ahmet Kaya'nın en sevilen 15 şarkısını da Kardeş Türküler canlı şekilde seyirciye sunacak. Oyuncu kadrosunda Cüneyt Yalaz, Elit Andaç Çam, Ahmet Melih Yılmaz, Saim Güveloğlu, Ferya Soysal ve Banu Açıkdeniz gibi deneyimli oyuncular yer alırken, Hep Sonradan 9 Ocak'taki prömiyerinin ardından seyircisiyle buluşacak.

2016 yılından bu yana üzerinde çalışılıyor

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın da yazar ekibine fikirsel destek verdiği 'Hep Sonradan' için 2016 yılından bu yana çalışılırken, oyunun ilk provası ise Ahmet Kaya'nın doğum gününe de denk gelen 28 Ekim'de yapıldı. Oyunun senaryosunu, fenomen dizi Leyla ile Mecnun'dan tanıdığımız Funda Alp'in de yer aldığı ekip gerçekleştirdi.