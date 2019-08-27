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Ahmet Kaya'nın ağabeyi, Kum Gibi şarkısını okuyan Ivana Sert'e sahip çıktı

Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya, kardeşinin 'Kum Gibi' şarkısını okuyarak sosyal medyada alay konusu olan Ivana Sert'e sahip çıktı.

27.08.2019 12:01
Ahmet Kaya'nın ağabeyi, Kum Gibi şarkısını okuyan Ivana Sert'e sahip çıktı

Sırp asıllı Ivana Sert, moda sektöründen şarkıcılığa adım atarak İmalat Hatası isimli şarkısına klip çekti. Diksiyonuyla her daim dikkat çeken Sert, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını okudu. Bu görüntüleriyle olan olan Ivana Sert'e bir yorum da Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya'dan geldi.

MUSTAFA KAYA İLK KEZ KONUŞTU

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına videolu açıklama yapan Mustafa Kaya, şunları söyledi: "Programa Ivana Sert isimli bir kardeşimiz katılmış ve Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okumuş. Bana da şarkının sözlerini değiştirmiş, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıtmış' diye duyumlar geldi. Ben de merak ettim ve programı izledim. Fakat şarkının sözlerinde herhangi bir değişiklik ve herhangi bir başka anlam yükleme ya da çarpıtma görmedim.

"IVANA ŞARKIYI GÜZEL OKUMUŞ"

Şarkıyı gayet güzel ve ritmine uygun bir şekilde okumuş. Yüreğine sağlık Ivan kardemişimizin. Medeni cesaret göstermiş, televizyona çıkmış okumuş. Ben eleştiri yapmayacağım çünkü eleştiri yapılacak bir şey yok. O eleştiri yaptığını zannedip de hezeyan gösterenleri de kınıyorum. Türk insanına yakışmayan sözler söylemeyin.

Ahmet Kaya'nın ağabeyi, Kum Gibi şarkısını okuyan Ivana Sert'e sahip çıktı

Ivana Sert, Ahmet Kaya, Magazin

YORUMLAR (4)
BU HALK SES TONUNDAN ANLIYOR SAMİMİYETİ: sevişirdik, düzüşürdük mealinden şarkıları afişe etmek sol ve sosyalist ideolojinin içini boşaltmaktan başka işe yaramaz ;ancak bunlarda bunu anlayacak beyin yok! siz gidin hizbullaha hizmet edin ne kadar düşmüşsünüz . . yuh ulan!
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D: yabancıların türkcesine gülmeyin biz de başka dil konuşurken kotu konuşuoyruz
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BÖYLE ZULUM OLMAZ!: balıkesirlilierden daha iyi türkçesi olduğu garanti; yörükleri saymıyorum bile!
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DİŞÇİ: Türkiye olarak gelişmemiş olduğumunuz apaçık kanıtı
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