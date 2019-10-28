Haberler » Güncel » Ahmet Kaya'nın doğum gününde anı odasına ziyaret

Ahmet Kaya'nın doğum gününde anı odasına ziyaret

Sanatçı Ahmet Kaya'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'ndaki kültürevinde bulunan anı odası, doğum gününde yoğun ilgi gördü.

28.10.2019 19:07
Sanatçı Ahmet Kaya'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'ndaki kültürevinde bulunan anı odası, doğum gününde yoğun ilgi gördü.
Sokak içerisinde kent mimarisine uygun inşa edilen kültürevinde ziyaretçileri, Ahmet Kaya'nın bal mumu heykeli karşılıyor. Ziyaretçiler, anı odasında Kaya'ya ait eşyaları inceleme imkanı bulup, şarkılarını dinleyebiliyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Müzeler Rehberi Emre İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anı odasının yoğun ilgi gördüğünü, 500'e yakın ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.
Doğum günü dolayısıyla bugün müzeyi açtıklarını belirten İnan, "Pazartesi günü dolayısıyla müzemiz kapalı normalde ama bugün Ahmet Kaya'nın 62. doğum günü anısına müzemizi açtık." dedi.
İnan, yılda 115-120 bin ziyaretçiyi burada ağırladıklarını kaydetti.
Anı odasını ziyarete gelen İbrahim Kırkgöz, Ahmet Kaya'yı beğenerek dinlediğini ifade ederek, "Daha önce bu müzeyi ziyaret etmiştim. Doğum günü dolayısıyla tekrar ziyarette bulunmak istedim. Gerçekten güzel bir müze, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kişisel eşyaları ve kıyafetlerinin sergilenmesi çok güzel. İlk gördüğümde gerçek sandım. Öldüğünü bilmemize rağmen gerçek sanmıştım. Güzel olmuş." diye konuştu.
Ahmet Kaya'nın doğum gününde anı odasına ziyaret

Ahmet Kaya, Malatya, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:30 Kaçak sigara ile yakalanan 2 polis serbest bırakıldı
21:30 Siirt'te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu
21:30 Comolli'den İrfan Can'a yakın takip
21:30 Bakan Pakdemirli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
21:21 Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor
21:16 İki kadın cinayeti sanığının, bir kadının kaybolmasıyla bağlantısı çıktı
21:16 88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü
28.10.2019 21:33:56