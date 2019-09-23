Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm filminin çekimleri ailenin karşı çıkmasına rağmen başladı

19 yıl önce Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor. Ahmet Kaya'nın ailesinin karşı çıkmasına rağmen beyaz perdeye aktarılıyor.

Filmde Kaya'yı şarkıcı Özgür Tüzer oynayacak ve sesinden usta sanatçının türkülerini söyleyecek. Ahmet Kaya'nın gençlik aşkına ise oyuncu Aleyna Solaker hayat verecek. 29 Kasım'da vizyona girecek olan İki Gözüm filminin yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop üstleniyor.

ÖZGÜR TÜZER

BÜTÇESİ 6 MİLYON TL

Yapım şirketi 6 milyon TL bütçeli filmin çekim aşamasında durdurulmaması için avukatlarla görüşerek filmin türünü yarı belgesel olarak niteleyip bazı olay ve kişilere yer vermeme kararı aldı.

ŞARKILARI TELİF HAKKINDAN DOLAYI OLMAYACAK

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Kaya'nın şarkıları telif haklarından dolayı olamayacak. Telif Hakları Kanunu gereği, şarkıların hakkını elinde bulunduran temsilci kişi veya şirketin izni olmadan hiçbir eserin ticari bir yapımda kullanılamayacak olması. Filmde Kaya'nın şarkıları yerine anonim türküler kullanılacak.

AİLE DAHA ÖNCE DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve kızları daha önce Kaya için yapılacak filmlere karşı çıkmış, "Varislerden izin alınmadan Ahmet Kaya'yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, esinlenmeler içeren hiçbir proje Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dünyada çekilemez" açıklamasını yapmıştı.43 yaşında hayata veda eden Kaya'yı anlatacak filmi hakkında konuşan kardeş Mustafa Kaya da "Bizden izinsiz film çeken pişman olur!" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR TÜZER KİMDİR?

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve emlakçılık yapan Özgür Tüzer, şarkılarını yakın dostlarına söylüyor. 9 ay önce sosyal medyada paylaşılan videosu aylar sonra keşfedilen Özgür Tüzer, konuk olarak katıldığı 2. Sayfa programında yarışmalar tarafından arandığını ancak ünlü olmak istemediğini dile getirdi.