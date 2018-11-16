Ahmet Kaya'ya Linç Girişiminde Bulunulan Gece Ne Yaşandı?

Magazin Gazetecileri Derneği'nin 10 Şubat 1999'de düzenlediği "Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması" ödül töreninde Ahmet Kaya protesto edilmiş ve olayın ardından ülkeyi terk etmişti. Peki, o gün neler oldu?

AHMET KAYA NEDEN PROTESTO EDİLDİ?

Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 10 Şubat 1999'de düzenlediği "Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması" ödül töreninde "Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum" dedi ve üzerine Serdar Ortaç'ın sahneye çıkıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını "Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil/ Atatürk yolunda tüm Türkiye/ bu vatan bizim/ ellerin değil" şeklinde okumasıyla olayların seyri değişmişti. Ortaç, şarkının ardından 10. Yıl Marşını söyleyerek salondaki harareti arttırmıştı. Konuklar,Ahmet Kaya'yı protesto etmiş, hatta çatal bıçak fırlatmışlardı.

''ÇOK PİŞMANIM''

Ödül gecesinde yaşanan bu olayın ardından şarkıcı Kaya, yurt dışına gitmiş ve 16 Kasım 2000 tarihinin sabahında geçirdiği kalp krizi sonucu Paris'te hayatını kaybetmişti. Serdar Ortaç ise 12 yıl sonra konuyla ilgili açıklama yaparak pişman olduğunu dile getirmişti.

''ÇATAL ATTIYSAM ELİM KIRILSIN''

Ortaç, geçen yıl Ankara ve Mersin'de düzenlediği konserlerinde de Ahmet Kaya protestosuna uğradı. Habertürk Gazetesi'ne "Eğer Ahmet Kaya'ya çatal attıysam elim kırılsın. Rahmetli çok sevdiğim bir müzisyendi. O gece Ahmet Kaya'yı, rahmetliyi linç ettiler. Ben de sahnede şarkı okuyordum. Bir anda program durdu. Herkes Ahmet Kaya'ya saldırdı" şeklinde açıklamada bulundu. Saldırıda payı olmadığını savunan Serdar Ortaç, "Ben, millet yatışsın diye 10. Yıl Marşı'nı okudum. 'Durun, sakin olun' dedim. Hepimiz bütünüz dedim. 10. Yıl Marşı'nı okuyunca herkes durdu, saygı duruşuna geçti. O marşı okumasaydım Ahmet Kaya oradan çıkamazdı. Herkes beni çatal attı biliyor" dedi.

''LİNÇ EDİLMESİNDE ROL OYNADIM''

Kürt Açılımıyla ilgili açıklamasında 10 Şubat günü olanlara değinerek, ''Bugün aynı şey olsa böyle bir tepki asla göstermem. Şimdiki hükümetimiz bize birlikte yaşamayı öğretiyor. Bunu anlamamızı gerçekten istiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda nasıl onca millet bir arada yaşadıysa, ABD'de o kadar etnik grup bir bütün olabiliyorsa biz de başarabiliriz. Başarmalıyız. Bu konuda son sözüm: Ahmet Kaya'nın o gece linç edilmesinde rol oynadığım için çok pişmanım. Bugün olsa bu tepkiyi asla vermem. Kürtçe şarkı okunmasını destekliyorum ama asla şehit görmek de istemiyorum. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekli." ifadelerine yer vermişti.