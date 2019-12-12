Ahmet Kayakesen, Hercai dizisine dahil oldu! Ahmet Kayakesen kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ahmet Kayakesen, Hercai kadrosuna dahil oldu! Bir dönem oyuncu Burcu Binici ile birlikte olan Kayakesen, 1988 yılında İzmir'de doğdu. Çılgın Dersane 3 filmi ile adıı duyurdu. Ahmet Kayakesen dizileri, filmleri ve hayatı haberimizde.

AHMET KAYAKESEN KİMDİR?

Genç oyuncu Kayakesen 27 Eylül 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda okuldaki tiyatro etkinliklerinde aktif görev alan Kayakesen, ilerleyen süreçte oyuncu olmaya karar vererek bu doğrultuda adımlar atmıştır. Orta halli bir eğitim hayatı geçirmiş ve bu anlamda yükseköğretim hayatına başlamamıştır.

Ahmet Kayakesen, 184 cm boyunda, 72 kilo ağırlığındadır. 32 yaşındaki oyuncunun göz rengi ela, burcu ise Oğlaktır.

DİZİLERİ

2015 - Kocamın Ailesi - (Fatih Saraçlı)

2016 - Hanım Köylü - (Buralı İsmail)

2016 - Aşk Yalanı Sever - (Hayrettin)

2016 - Kertenkele: Yeniden Doğuş - (Murat Komiser, Ay Yıldızlı Adam, Kertenkele)

2017 - Savaşçı - (Üsteğmen Burak Komutan)

2017 - İki Yalancı - (Alp)

2018-2019 - Yasak Elma - (Hakan Kurtuluş)

FİLMLERİ

2014 - Çılgın Dersane 3 - (Ercü)

2017 - Seni Gidi Seni - (Bülent)

2018 - Koca Bulma Sanatı - (Tibet)

2019 - İstanbul - (Salih)