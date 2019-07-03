03.07.2019 11:51
Haberler» Spor» Haber

Ahmet Kesim ve Raul Rusescu, Giresunspor'da

Ahmet Kesim ve Raul Rusescu, Giresunspor

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Ahmet Kesim ve Raul Rusescu ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Ahmet Kesim ve Raul Rusescu ile sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor, iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep'ten stoper Ahmet Kesim ile anlaşmaya vardı. Aydınspor 1923, Osmanlıspor, Alanyaspor ve Gazişehir Gaziantep takımlarında forma giyen 29 yaşındaki stoper, kendisini Giresunsporlu yapan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Giresunspor, ayrıca Romanyalı forvet oyuncusu Raul Rusescu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde Sevilla, Braga, Steaua Bükreş gibi kulüplerin yanı sıra Osmanlıspor forması da giyen 30 yaşındaki futbolcu, kendisini Giresunsporlu yapan sözleşmeyi kulüp başkanı Sacit Ali Eren ile birlikte imzaladı.


- Giresun
Kaynak: DHA
Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:54   Genç milli boksörlerin Kastamonu'daki kampı sürüyor
13:53   Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle hazırlanıyorlar
13:44   Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı
13:43   Yeni Malatyaspor'un yeni golcüsü Jahovic geçen sezonki form düşüklüğünün nedenini açıkladı
13:38   Yaya Toure, Çin'e transfer oldu
13:34   Belediyespor karatecisi Burak Gencer Dünya Kupası seçmelerine gidiyor
13:34   Kırkpınar'da pehlivanların kayıtları başladı