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Ahmet Koç'tan Korona virüs iptali

Bağlama virtüözü Ahmet Koç'un "Köprü ve Ötesi" isimli Balkan turnesi de Korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

17.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:38
Ahmet Koç'tan Korona virüs iptali
Bağlama virtüözü Ahmet Koç'un "Köprü ve Ötesi" isimli Balkan turnesi de Korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile 22 Mart'ta başlanması düşünülen Balkan turnesi, Korona virüs nedeni ile ileri bir tarihe alındı. Sağlığın daha önemli olduğunu söyleyen Ahmet Koç, kendisine eşlik eden orkestranın tamamı ve orkestra şefi Betin Güneş ile bu kararı aldıklarını belirtti. Ahmet Koç, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bu değerli müzisyenler ile bu konserleri her zaman yaparız, temennim bir an önce virüsü yok edecek çalışmaların tamamlanması" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ahmet Koç, 22 Mart, Bağlama, Güncel

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