Ahmet Kozak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP UŞAK EŞME belediye başkan adayı olan Ahmet Kozak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. UŞAK EŞME ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Ahmet Kozak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP UŞAK EŞME adayı Ahmet Kozak kimdir? BTP UŞAK EŞME adayı Ahmet Kozak yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Kozak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP UŞAK EŞME belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Kozak EŞME ilçesinde % 0,30 oranında oy almıştır. EŞME ilçesinde % 0,30 oranında oy olan Ahmet Kozak adlı BTP adayı toplamda 28 adet oy sayısına ulaştı.

UŞAK EŞME ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.