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Modacı Kemal Doğulu'dan Ahmet Kural'a sert sözler: Ağzından çıkan hiçbir şeye katılmıyorum

Yeni filmi "Baba Parası" için "Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırır" dedi. Kural'ın açıklamalarını duyan Kemal Doğulu ise "Onun ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum" diyerek tepki gösterdi.

24.09.2019 13:03

9'uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası'na katılan oyuncu Murat Cemcir ve Ahmet Kural, yeni filmlerinin tanıtımını yaptılar. "Baba Parası" filmi hakkında konuşan Ahmet Kural, "Çok para size kaliteli düşmanlar kazandırır" dedi. Kural'ın bu sözlerine ilk tepki modacı Kemal Doğulu'dan geldi.

"ÇOK PARA KALİTELİ DÜŞMAN KAZANDIRIR"

Ahmet Kural, merakla beklenen yeni filmi Baba Parası'nın konusunu "Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırır" şeklinde özetledi. Aksiyonu ve kahkahası bol olan filmin çekimleri İstanbul'da devam ediyor. Murat Cemcir ise "Gece uykusu uyumadan çalışıyoruz" sözleri ile setinin yoğun temposuna değinirken, filmin konusu için "Baban ne kadar zenginse o kadar zengin oluyorsun" dedi.

"AHMET KURAL'IN AĞZINDAN ÇIKAN HİÇBİR ŞEYE KATILMIYORUM"

Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan modacı, kuaför ve DJ Kemal Doğulu, yakın dostu Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Ahmet Kural'a tepki gösterdi.Kemal Doğulu, Kural hakkında şunları söyledi: "Ahmet Kural'ın ağzından çıkan hiçbir şeye katılmıyorum. Sıla mevzusuyla ilgisi yok ben onunla alakalı bir sürü şey biliyorum, duyuyorum. Dolayısıyla beni ikna edemiyor kendisi, üzgünüm. Sıla benim canım ciğerim onunda etkisi var eyvallah. Ama ben Sıla'dan öncede kendisinden pek haz etmezdim."

BABA PARASI 1 OCAK'TA VİZYONA GİRECEK

İkilinin hayranlarının vizyonunu iple çektiği 'Baba Parası'nda müthiş ikilinin yanı sıra Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Demir Karahan ve Osman Alkaş gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Baba Parası 1 Ocak'ta sinemalarda olacak.

Modacı Kemal Doğulu'dan Ahmet Kural'a sert sözler: Ağzından çıkan hiçbir şeye katılmıyorum

Murat Cemcir, Ahmet Kural, Bodrum, Magazin, Güncel

Kaynak: Bültenler

YORUMLAR(7)
PAŞALI:En güzel film korsan film
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TAHSİN:KEMAL DOĞULU GEY ŞARKICIMIZ DOĞAL HALİYLE ÇOK YAKIŞIKLIYDI. ARAP ALEVİSİ NUSAYRİDİR KENDİSİ. AMA DUDAKLARINA SİLİKON KOYDURUP SAÇLARIN RENGİNİ AÇINCA SAÇMASAPAN OLMUŞ. HELE O KONUŞMALARDAKİ KIRITMLAR. YAZIK BE ÇOK YAKIŞIKLIYDI ÇOK
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DALAYLAMA:Ke mal kardeşimizin moda programı bitince unutulmak istememiş anlaşılan
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REYWOMEN:yaa şunun laflara gel hele beni ikna edemiyor demiş sen kimsin lann seni ikna etsin adam türkiye de 1 numara oyuncu malovskiiii
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SUAT:hahahahah aslansın be güzel yorum oldu tiftik keçisine
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FISILTIII:senın lafına sözüne kim katılır lann totoşevko kamell dümbeleği
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Bİ DOST:BU AHMET KURALI MİLLET TAM BİLMİYOR. . . BİLSELER Bİ DK BİLE EKRANLARA ÇIKMAZ.
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