Ahmet Kural'dan, NASA'nın Paylaşımına Manidar Cevap: Mahkemem Var, Gidemem">

BBC'nin haberine göre, NASA'nın komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklandı. Bunu duyan Cem Yılmaz, istasyonun sosyal medya hesabına "İşim var" cevabı sosyal medyada olay olmuştu. Ünlü oyuncu Ahmet Kural'dan da NASA'nın paylaşımına ilginç bir cevap geldi.

"BENİM MAHKEMEM VAR GİDEMEM"

Bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Murat Cemcir ve Ahmet Kural, gazetecilerin sorularını cevapladı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ahmet Kural'a NASA'nın 'Komik astronot aranıyor' haberleri soruldu. Kural, " Benim mahkemem var gidemem" cevabıyla güldürdü.