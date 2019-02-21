21 Şubat 2019, 12:06
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Ahmet Kural'dan, NASA'nın Paylaşımına Manidar Cevap: Mahkemem Var, Gidemem

Ahmet Kural'dan, NASA'nın 'Komik astronot aranıyor' paylaşımına manidar bir cevap geldi. Kural, "Benim mahkemem var, gidemem" dedi.

BBC'nin haberine göre, NASA'nın komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklandı. Bunu duyan Cem Yılmaz, istasyonun sosyal medya hesabına "İşim var" cevabı sosyal medyada olay olmuştu. Ünlü oyuncu Ahmet Kural'dan da NASA'nın paylaşımına ilginç bir cevap geldi.

"BENİM MAHKEMEM VAR GİDEMEM"

Bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Murat Cemcir ve Ahmet Kural, gazetecilerin sorularını cevapladı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ahmet Kural'a NASA'nın 'Komik astronot aranıyor' haberleri soruldu. Kural, " Benim mahkemem var gidemem" cevabıyla güldürdü.

Ahmet Kural'dan, NASA'nın Paylaşımına Manidar Cevap: Mahkemem Var, Gidemem">
Ahmet Kural, NASA, Magazin


YORUMLAR (11)
ÇOK KOMİK! : Milletçe astronot olarak uzaya gidemiyoruz anladık, bari esprileriniz düzgün olsun be kardeşim, yok palyaço olarak bile gidemiyçez belli oldu.
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BİŞİ SORUCAM: ÇOK KOMİKSİN yaa. (yersen)
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SİBEL: Hala espri yapabiliyormuş.Kadına kalkan eller kırılsın.
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ZEYNEP: Komik değilsin ve hatta rezil birisin
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KARTAL: CEM YILMAZA NEDEN LAF SÖYLEMİYORSUNUZ CEM YILMAZDA İŞİM VAR GELEMEM YAZMIŞ KİMSE KİMSEYİ YARGILAMASIN GÖZÜNÜZLE GÖRMEDİĞİNİZ HİÇ BİR ŞEYE İNANMAYIN BU HAYATTA. . . .
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