Ahmet Kural'dan Şiddet Gördüğünü Söyleyen Sıla, Günler Sonra Ortaya Çıktı

Şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı ve mahkemelik olduğu sevgilisi Ahmet Kural'ın ardından sessizliğe bürünen şarkıcı Sıla, günler sonra ortaya çıktı. Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Haluk Levent, Sıla ile çekilmiş fotoğrafını twitter hesabından paylaştı. Haluk Levent, "Gözlerin hep gülsün, hep gülsün" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

"HALUK LEVENT FARKI"

Haluk Levent'in paylaşımına anında yorum yağdı. Takipçileri, Levent'in paylaşımına,"Ya bu kıza sahip çık AHBAP üye yap", bu fotodan düet gelir mi acaba haluk abi, güzel bir destek Haluk Levent farki bu iste" yorumlarını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini dövdüğünü ve tehdit ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Kural'ın kendisini dakikalarca dövdüğünü ve ölümle tehdit ettiğini iddia eden Sıla, oyuncu için uzaklaştırma kararı aldırdı. Konu hakkında ifade veren Ahmet Kural ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Savcılık, Sıla'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.