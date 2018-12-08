08 Aralık 2018, 13:25
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Ahmet Kural'dan Şiddet Gördüğünü Söyleyen Sıla, Olaydan 1 Ay Sonra İlk Kez Görüntülendi

Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvuran Sıla, İstanbul gecelerinde ilk kez görüntülendi. Gazetecilerin davayla ilgili sorularını yanıtsız bırakan ünlü şarkıcı, arabasına binerek hızla uzaklaştı.

Şarkıcı Sıla, oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı krizden 1 ay sonra Kanal D kameraları tarafından görüntülendi. Şiddet görüp ayrıldığı ve dava açtığı eski sevgilisi Ahmet Kural ile ilgili sorulara cevap vermedi. Sorular karşısında ağzını bıçak açmayan Sıla'nın durgun hali ise dikkatlerden kaçmadı.

AĞIZ KAPAMA İŞARETİYLE CEVAP VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Murat Cemcir'in ofisine giderken görüntülenen Ahmet Kural ise sorulara, fermuarla ağız kapama işaretiyle cevap vermişti.

Sıla,Ahmet Kural
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:25



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