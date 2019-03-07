07 Mart 2019, 09:51
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Ahmet Kural'dan Şiddet Gördüğünü Söyleyen Sıla Gençoğlu, Adliyeye Geldi

Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Sıla Gençoğlu, bugün görülecek duruşma için adliyeye geldi. Kural'ın rahat tavırlarının yanı sıra Sıla'nın gergin hali ve zayıf görüntüsü dikkat çekti.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Oyuncu Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik hakaret, tehdit" ve basit yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Taraflar bugün görülecek ilk duruşma için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye girdiği anlarda rahat tavırları dikkat çeken Kural'ın yanı sıra Sıla'nın gergin halleri ve zayıflamış görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

DARP, TEHDİT VE HAREKETE SUÇLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında Hakaret, Tehdit, Basit yaralama suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu gün 29 Ekim 2018
Ahmet Kural, Sıla, Magazin, Güncel


YORUMLAR (4)
GHETTO: beter olsun
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VATANDAS: Ahmet kural hadi baska bir kadini daha dov darp et yap su hatayi be gaflete duş ne mal oldugunu anlayalim
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GERÇEKÇİ: ahöet abimiz bence suçsuzdur ondan gergnliği sılanın inş kendisi girer hapse
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JÜL SEZAR: sıla bıze dınlettıgın ask sarlıları yalanmıs sılaaa
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