07 Mart 2019, 16:03
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Ahmet Kural'dan Şiddet Gördüğünü Söyleyen Sıla'dan Duruşma Sonrası İlk Açıklama

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Sıla Gençoğlu, sosyal medyadan açıklama yaparak "Sanık, mahkemede konuşulanları basın önünde büktü" dedi.

Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Sanatçı Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleşti. Dava 22 Nisan saat 9:30'a ertelendi.

Görülen dava sonrası adliye çıkışı kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Ahmet Kural'ın aksine Sıla Gençoğlu, adliye salonunu otoparktan ayrılarak terk etti. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan ikiliden Sıla, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Kural ve avukatının basın mensuplarının önünde yalan söylediğini ima etti.

"SANIK VE AVUKATI MAHKEMEDE KONUŞULAN DOĞRULARI BASIN ÖNÜNDE BÜKTÜ"

Duruşma sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Sıla Gençoğlu, "Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim.Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum." dedi.

"HAKKIMDAKİ İDDİALARI BİLİMSEL OLARAK TEK TEK ÇÜRÜTTÜK"

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ahmet Kural, şöyle konuştu: "Üzerime zorla yapıştırılmak istenen 'kadına şiddet uygulayan adam' yakıştırmasını reddediyorum. Daha önce söyledim, bugün mahkeme huzurunda ve sizlerin önünde bir kez daha söylemek isterim ki ben 'şiddet' uygulamadım. Şahsıma yöneltilen iftiraların hiçbiri gerçek değildir. Zaten tüm suçlama iddialarını bilimsel raporlarla tek tek çürütüp, mahkemeye sunduk."

"TÜRK HALKINA KANITLAYACAĞIM"

Vicdanen rahatım diyen Ahmet Kural, "davasının ve haklılığının sonuna kadar takipçisi olacağını, iftiraya uğradığını tüm Türk halkına kanıtlayacağını" belirterek, Yüce Türk adaletine güvendiğini söyledi.

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Sıla, Ahmet Kural, Magazin, Güncel


YORUMLAR (4)
HALİLLL: boşuna mahkemeleri meşkül etmekk milletin başka işi yok sankii bune yaaaaa harcanan zamana yazıkkkkk
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MUSTAFA: pozitif ayrımcılıkla hiçbir şiddet sorununu çözemezsiniz! kadın olmak veya erkek olmak, başka bir cinsiyetten olan insana hakaret etme, onun onuruyla oynama vs hakkı vermez! sırf kadın diye hiç kimse bir suçtan YIRTMAMALI!
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REAL: Ünlü, Modern kavasinda yasiyor ama Dogru degil davranisi, düsünceleri. Bende erkek arkadasimdan ayrilsam, hemen ardindan sevgili yapsam sonra yine eski sevgilimle barissam ADAM SORAR kusura bakma yani sila cim sizin iliskileriniz de belli - el tutalim gezelim degil yani - kavga da cikmistir- oh alkol de var- iyi ikisinden biri ölmedi
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VATANDAŞ: Ne gereksiz bir insan ne gereksiz bir konu
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