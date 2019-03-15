Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu

Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Önceki hafta hakim karşısına çıkan Ahmet Kural'ın 2009 yılında uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'ne röportaj veren Kural, çıkan haberlerin doğru olduğunu belirterek, "Herkesin geçmişte hataları vardır" dedi.

"GEÇMİŞTE BİR TAKIM HATALARIM OLDU"

Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'ın uyuşturucu madde kullandığı ve üzerinde bulundurduğu ortaya çıktı. Oyuncu, duruşma sonrası ortaya çıkan haberler hakkında açıklama yaparak şunları söyledi: "Her insan gibi benim de geçmişte birtakım hatalarım oldu. İster özenti deyin, ister meraktan deyin; bundan 10 yıl önce 2009 yılında, maalesef böyle istenmeyen bir olayı yaşadım.

"TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYMADIM"

Bu bir gençlik hatası idi. Yaşandı bitti. Olayın ardından kendimi tamamen işime adadım. Bağımlı olmadığım için bir tedavi ihtiyacı duymadım.

"KARŞI TARAFIN STRATEJİK OYUNU, BENİ SUÇLU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

2009'da hakkımda açılan dava, 2014'te karara bağlandı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Şimdi bildiğiniz gibi yeni bir dava süreci yaşıyorum. Alakasız eski bir dava dosyasının tozlu raflardan indirilip 10 yıl sonra sırf bir ceza alabilmem için mahkemede karşıma çıkarılmasını, karşı tarafın stratejik bir oyunu olarak görüyorum. Potansiyel bir suçlu gibi gösterilmem için bu konuyu gündeme taşıdıklarını biliyorum."