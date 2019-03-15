15 Mart 2019, 15:35
»»

Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu

Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü iddiasıyla mahkemelik olan ve yıllar önce uyuşturucu kullandığı ortaya çıkan Ahmet Kural, yaptığı açıklamada "Herkes gibi benim de hatalarım oldu" diyerek kendisini savundu.

Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Önceki hafta hakim karşısına çıkan Ahmet Kural'ın 2009 yılında uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'ne röportaj veren Kural, çıkan haberlerin doğru olduğunu belirterek, "Herkesin geçmişte hataları vardır" dedi.

"GEÇMİŞTE BİR TAKIM HATALARIM OLDU"

Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'ın uyuşturucu madde kullandığı ve üzerinde bulundurduğu ortaya çıktı. Oyuncu, duruşma sonrası ortaya çıkan haberler hakkında açıklama yaparak şunları söyledi: "Her insan gibi benim de geçmişte birtakım hatalarım oldu. İster özenti deyin, ister meraktan deyin; bundan 10 yıl önce 2009 yılında, maalesef böyle istenmeyen bir olayı yaşadım.

"TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYMADIM"

Bu bir gençlik hatası idi. Yaşandı bitti. Olayın ardından kendimi tamamen işime adadım. Bağımlı olmadığım için bir tedavi ihtiyacı duymadım.

"KARŞI TARAFIN STRATEJİK OYUNU, BENİ SUÇLU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

2009'da hakkımda açılan dava, 2014'te karara bağlandı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Şimdi bildiğiniz gibi yeni bir dava süreci yaşıyorum. Alakasız eski bir dava dosyasının tozlu raflardan indirilip 10 yıl sonra sırf bir ceza alabilmem için mahkemede karşıma çıkarılmasını, karşı tarafın stratejik bir oyunu olarak görüyorum. Potansiyel bir suçlu gibi gösterilmem için bu konuyu gündeme taşıdıklarını biliyorum."

Oyuncu Ahmet Kuralın Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı

Sıla, Ahmet Kural, Magazin, Güncel


YORUMLAR (7)
TUĞÇE BÖLÜK: sıla da ne çamur kızmış, adam bu kadar kötüydü de sana dokununca mı piyayasa duyurdun, bir kadına hiç yakışmıyor yaptıkların, bir de halka mal-olmuşsun. iyi kötü günlerin olmadı mı o adamla, adına şarkılar mı yazmadın,hiç bir şeyin mi kadri kıymeti yoktu?
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
10: Nedense bende baştan beri ahmet kuralı tamamen suçlu görmedim aralarında birşeyler olduğu doğrudur ama alkolün etkisiyle ikiside birbirine saldırmıştır ama medyada sanki sadece ahmet kural suçlu gibi gösteriliyor Yazıkk??
Yayından Kaldır
15 0
Cevap yaz
ALİ: Bu cocaini içmeyen ünlü sayısı bir elin parmaklarını geçmez hepsi kullanıyor para var yüzyılın pisliği cocain
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
BATUHAN URASOĞLU: Bu adamdan bu olaydan sonra midem bulandı bu magazin dünyası ne lanet şeymiş
Yayından Kaldır
1 8
Cevap yaz
REİS: Adami bitirdiler resmen
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz