13.07.2019 12:11
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Ahmet Kural göbekli haliyle hayranlarını şoke etti

Ahmet Kural, yeni filmi Baba Parası için kilo aldı. Ünlü oyuncunun göbekli hali ise olay oldu.

Son dönemde eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural, yeni filmi için harekete geçti. Kural, spor salonundan çoğu kez paylaşım yapan Kural, bu kez salmış göbeğiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

KASLI HALİNDEN ESER YOK

Filmlerinde kılıktan kılığa giren ve girdiği her rolün hakkını veren başarılı oyuncu bu kez şaşırttı. Bir önceki filmi Ailecek Şaşkınız'daki rolü için spor yapan ve karın kaslarıyla dikkat çeken Kural, bu defa tam tersi bir imaja büründü.

TÜPÇÜ FİKRET ROLÜNÜ HATIRLATTI

Baba Parası'ndaki rolü için göbeği salan Kural, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla hayranlarına şok yaşattı. Kural'ın son hali Düğün Dernek filmindeki Tüpçü Fikret karakterini hatırlattı.

Ahmet Kural göbekli haliyle hayranlarını şoke etti
Ahmet Kural, Sıla, Magazin

YORUMLAR (4)
ARDA KURAL TURAN AHMET TURAN: sıla şimdi çıksana adamın karşısına
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METİN: ay çokta tın 3 5 ay body building yapıp ilaç doping sayesinde iki haftalık vücut elde ediyorsunuz kendinizi bi şey zannediyorsunuz devamı sıfır hadi yaylanın body sporu disiplin ve aşk dır size yer yok naaşşşşş
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.........: ne yapsa yakışıyor :)
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VATANDAŞ: KENDİ ŞİŞİRMİŞ ÖYLE GÖBEK Mİ OLUYO
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