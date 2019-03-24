Ahmet Kural, İlginç Spor Hareketleriyle Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Sanatçı Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleşti. Dava 22 Nisan saat 9:30'a ertelendi.

PAYLAŞIMIYLA GÜLDÜRDÜ

Bu gelişmelerin ardından Ahmet Kural'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım geldi.

"SPOR HALAYINA DURDU"

Elinde ağırlıklarla çalışma yaparken çekilmiş bir videosunu takipçileriyle paylaşan Ahmet Kural, bu görüntüde halay çekermiş gibi hareket edince yorumlar da ''Ahmet spor halayına durdu'' şeklinde geldi.