23.05.2019 19:24
»»

Ahmet Kural Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Ağzını Açık Bıraktı!

Şarkıcı Sıla'yı dövdüğü iddia edilen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Ekranlardan bir süredir uzak kalan yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, fit vücuduyla takipçilerinden tam puan aldı. Ahmet Kural'ın bir takipçisi paylaşıma, "Vay be taş gibi olmuşsun." yorumunu yaptı.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

Şarkıcı Sıla ile mahkemelik olan Ahmet Kural, fiziğiyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Ahmet Kural'ın kaslı fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Ahmet Kural'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu yaz senin için inşallah güzel geçer Ahmet Kural," yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Vay be taş gibi olmuşsun" yorumunu yaptı.

AYHAN IŞIK'A BENZETİLMİŞTİ

Geçtiğimiz ay açılan dava sonrası 16 ay 20 gün hapis cezası alan Kural hayatına devam etmişti. Sosyal medyada gündelik hayatından sık sık paylaşımlar yapan Kural yeni imajıyla dikkat çekmişti. Kural bıyıklı halini hesabından paylaşıp "Geçici imaj" notunu düşmüştü. Şu sıralar film çekimlerine devam eden Kural'ın bu imajının film için olduğu düşünülmüştü.

Ahmet Kural Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Ağzını Açık Bıraktı! Sıla, Ahmet Kural, Magazin


YORUMLAR (6)
OLAY GİTGİDE ÜRKÜTMEYE BAŞLADI: İster misin takıntı yapsın, peşinden düşmeyip gerçekten benzetsin...
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
SOSYALISTO: GARI DOVMEK BOYLE KASMI YAPIYOR YOKSA SARKICI GARIYI DOVMEKMI ISINSIRI AMET OYLEMI DINGIL
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ASLI: PHOTOSHOP DEĞİLSE SAĞLAM VÜCUT YAPMIŞ AMA BU KADIN DÖVEN KIRO OLDUĞUNUDA DEĞİŞTİRMEZ.
Yayından Kaldır
2 10
Cevap yaz
KİBAR ADAM: Arkik erkeklerde soyunmaya baslasi. Cucugunu bari göster dilere destab ol.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
KOMEDYENLİK BİTTİ: Suçlu rollerine hazırlanmaya başladı
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz