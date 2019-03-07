Ahmet Kural-Sıla Duruşmasına Damga Vuran "Regl" Sorusu

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu arasındaki darp davasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Ahmet Kural ifadesinde, Sıla'nın arkadaşlarını hor gördüğünü ve bir ilişki yaşadığını itiraf ettiğini anlattı. Sıla ise "Ahmet Kural'ın durup dinlenip kendisini dövdüğünü" iddia etti. Duruşmada avukatların soru kısmına geçilince tansiyon bir anda yükseldi.

SILA'YA İLGİNÇ SORU: REGL MİYDİNİZ?

Ahmet Kural ve Sıla'nın ifadeleri ile başlayan duruşmada avukatlar soru sormaya başlayınca gerilim arttı. Soru üzerine Sıla, "Yaklaşık 1 saat sürdü. Ara ara devam eden bir dayaktı. İdrarımdan kan geldi" diye konuştu. Bunun üzerine Ahmet Kural'ın avukatı, "İdrarda kan olduğu söyleniyor, bunu da böbreğinize vurulmasına bağlıyorsunuz. O dönem regl miydiniz?" diye sordu. Sıla ise, "Hayır regl değildim" diye cevapladı.

KANLI GÖMLEĞE NE OLDU?"

Ahmet Kural'ın avukatı, "Savcılık müracaatında, Sıla'nın pantolonu ve kanlı gömleği savcılığa sunuldu. Teslim edilen adli emanetteki delilleri neden geri aldınız?" sorusunu yöneltirken, "Bu delilin araştırılmasını istiyoruz. Delildeki kanın Ahmet Kural'ın dudağında gelen kan olduğunu düşünüyoruz" dedi. Bu sözler sonrası duruşma salonunda kısa süre sesler yükseldi. Sıla'nın avukatı Rezzan Epözdemir, Kural'ın avukatına karşı ses tonunu yükseltti.

SILA GENÇOĞLU'NUN İFADESİ

Duruşmanın başında Sıla Gençoğlu olaya ilişkin şu ifadeyi verdi: "Olay 29 Ekim günü gerçekleşti. Ailesiyle beraber çok güzel vakit geçirdik. Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığımız Okan Can Yantır sorusu geldi. Bir anda kıskançlık krizi geçirdi. Bağırdı. Sonra kendimi kurtarmaya çalışsam da kötü bir hatıraydı. Sonra bana 'S... git. Git buradan öldürürüm seni' dedi. 1 saat şiddet gördüm, hayatımın en kötü anlarıydı. Kül tablasını eline aldı, yere düştüm, kulağıma ve böbreklerime tekmeler attı. Kafamı duvarlara vurdu. Bana aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. 'o… sen' dedi. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Peşimden gelmedi. Şikayetçiyim"

Ahmet Kural ile Sıla'nın yüz yüze geldiği an

AHMET KURAL'IN İFADESİ

Duruşmada Sıla'dan önce Ahmet Kural ifade verdi ve şunları anlattı: "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim. Bu benim ağırıma gitti. Kendim mahremiyete biraz önem veriyorum. Olay basında da yer aldı. Sonrasında 6 Mayıs'ta kendisi bana dön diye mesaj attı. Cevap vermedim. 16 Mayıs'ta teyzesi mesaj attı. Sıla'nın Okan ile bir alakası yokmuş dedi. Ben ise ayrılma nedenimiz bu değil diyerek telefonu kapattım. Araya ortak arkadaşlarımızı soktu. Ağustos'ta bana sana 'Boş ev' diye şarkı yaptım dedi. Bu beni etkiledi. Ama aklında o adam vardı.

"ALKOL ALDIK, KENDİSİ ÇOK İÇTİ"

Ona Üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü Annem ve ablamların geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi çok içti. Rumeli hisarındaki evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçti. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. 'Evet senin canını yakmak için yaptım' dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu. 'Defol git' dedim.

"ELİMİ ÇEKERKEN DÜŞTÜ, VURMADIM"

Şoförümü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü.. Kendisi bana yapma Ahmet konuşalım vs dedi. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarkende bana seni bitireceğim Ahmet Kural dedi. Üzerime atılı şuçlamaları kabul etmiyorum."